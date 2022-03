C’est une expérience inédite en Wallonie et lorsqu’ils ont cherché des réponses à leurs questions techniques, juridiques ou pratiques, les responsables du Tec se sont aperçus qu’elle n’était pas non plus très courante en Europe. Mais ils ont fait preuve d’audace et depuis ce mercredi, certains bus sont équipés de porte-vélos. Il s’agit à ce stade d’une expérience pilote, menée uniquement le ligne express E5 qui relie Nivelles à Namur. Les passagers pourront faire transporter leur vélo non-pliable soit dans la soute, soit dans un porte-vélos installé à l’arrière du car. L’idée est de permettre cyclistes d’emporter leur bécane avec eux dans le bus, qui de le récupérer une fois à destination.