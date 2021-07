Quand on pense à un supermarché bien souvent les notions de respect de la biodiversité, d’embellissement des espaces verts, de permaculture ou encore de potager local ne sont pas forcément celles qui nous viennent en premier à l’esprit. Et pourtant, tel est le défi que s’est lancé Thibaut Vankeerberghen, le directeur du Carrefour Market de Genval (La Mazerine) : transformer ce qui était encore une friche industrielle (située à l’arrière de son magasin) en un potager en permaculture à finalités sociale, solidaire pédagogique et culturelle.

« Quand j’ai repris le magasin il y a un an, c’était avec la volonté de remettre du sens au sein de notre manière de vivre et de consommer, de replacer l’humain au centre de notre réflexion tout en recréant un lien social qui s’était peut-être étiolé ces derniers temps », explique le directeur du Carrefour Market de Genval.

De cette réflexion globale, l’idée d’implanter un potager en permaculture a alors rapidement germé et portera très bientôt ses fruits... et légumes ! « Avec Vestaculture (une entreprise spécialisée qui a déjà notamment réalisé un potager sur le toit d’un Delhaize à Ixelles, NDLR), on a rapidement été sur la même longueur d’ondes. Et le projet « Care For – un plant pour demain » est né. Et si l’on a quelque peu été retardé par la météo, le projet est désormais sur pied avec une plus petite parcelle pédagogique sur le côté du magasin et le potager complet à l’arrière », sourit Thibaut Vankeerberghen.

© G.VBG

En tout, une centaine de plants de tomates poussent sous serres au milieu des topinambours, des courges, des haricots, des petits fruitiers qui ne demandent qu’à grandir, des aromates, etc. On y retrouve aussi des ruches (entretenues par Save Bee) ou encore un poulailler.

« Le principe de permaculture qui consiste à recréer des écosystèmes comme on en retrouve dans la nature, sains et autosuffisants, est respecté à la lettre. On espère désormais pouvoir fournir des paniers de fruits et légumes à nos clients pour la mi-août. Et que le potager soit pleinement opérationnel d’ici 3 ans, précise le directeur du Carrefour Market. Mais on ne va pas se mentir, ça ne représentera jamais qu’1% environ de nos ventes. Du Greenwashing ? On peut entendre les critiques, mais je pense qu’on a le mérite d’innover, de lancer quelque chose et de pourquoi pas faire des émules ou donner des idées à certains. Ça marche déjà avec mes employés qui se sont pris au jeu et avec les riverains proches qui trouvent l’idée très sympa. Alors si avec ce potager en permaculture on peut faire réfléchir les gens sur leur mode de consommation en général, l’objectif sera largement atteint. »

© G.VBG

© G.VBG

Un potager pédagogique, social et d’apprentissage

Si l’initiative de produire ses propres fruits et légumes est déjà assez originale en soi pour un supermarché, les finalités de ce potager sont bien plus larges. « L’idée quand on maîtrisera à fond notre sujet, ce sera d’inviter les écoles de la région. Dans un but pédagogique, éducatif et de partage, précise Thibaut Vankeerberghen, le directeur du Carrefour Market de Genval. On a déjà reçu une école de La Hulpe dernièrement, mais ces activités seront véritablement lancées dès le mois de septembre prochain. »

Dans le même temps, des ateliers (sous inscriptions) seront proposés à tout citoyen qui souhaiterait se former aux techniques potagères. « Le potager ne sera pas pleinement partagé, mais on encourage les riverains qui souhaitent s’impliquer dans le projet à venir nous rencontrer, ajoute le directeur. L’idée ce serait qu’ils passent du temps dans le potager et qu’ils puissent repartir avec panel de connaissances en plus et évidemment, un panier garni. Pour créer du lien, de l’échange et partager du savoir. »

Rajoutons encore que des formations spécifiques à la permaculture seront organisées dans un futur proche, comme des apéros autour du potager ou encore des débats et conférences en lien avec le thème général du projet.