« Avec ce nouveau CCCJ (Conseil Consultatif Communal de la Jeunesse), on veut donner la parole aux jeunes et les placer au cœur de l’action, explique Xavier Verhaeghe, l’échevin de la Jeunesse à La Hulpe. Pour que les membres de ce nouveau conseil attirent l’attention des politiques et deviennent les porte-paroles de la jeunesse à La Hulpe. »

Dans la pratique, ce conseil sera composé de 15 membres effectifs (et 15 suppléants) âgés de 12 à 25 ans et répartis en différents centres d’intérêts : 3 pour le Sport, 2 pour les mouvements de jeunesse, 1 pour un jeune de l’AMO, 1 pour l’Académie de Musique, 1 pour un élève issu d’une école de La Hulpe et 7 autres membres « tous horizons ».

« Leurs missions seront multiples, continue l’échevin. Être à l’écoute et informer les jeunes, être consultés dans les décisions liées à la jeunesse, organiser des activités et mener des projets mais aussi et surtout – et ça nous semblait vital : collaborer avec les Aînés (CCCA). »

Tous seront désignés par le Conseil communal, sur proposition du Collège, qui veillera à la meilleure répartition homme/femme possible. Chaque jeune qui s’engage au sein du CCCJ le fera pour une période de 2 ans.

« Pour éviter que les plus jeunes n’aient du mal à se faire entendre, le CCCJ sera constitué de deux organes, précise encore Xavier Verhaeghe. Dont le bureau qui comportera notamment 2 rapporteurs (1 pour la tranche d’âge 12-17 et un autre pour les 18-25) qui devront veiller à l’équité des débats à l’intérieur de la CCCJ. »

Un Comité de Pilotage sera également mis en place, orchestré autour de Xavier Verhaegue, de Denis Henry, le président de ce CCCJ, d’un membre de l’AMO et d’un agent administratif.