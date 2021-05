Après avoir été annulé en 2020, les Boucles de Lasne signent leur grand retour cette année à l’occasion du lundi de Pentecôte, qui se rapproche à grands pas (le 24 mai prochain).

"On est super heureux de pouvoir re préparer et surtout proposer un tout premier événement sportif (et tout court) de grande ampleur sur la commune, se réjouit Virginie Poncelet, l’échevine des Sports. Alors oui, on a dû procéder à quelques ajustements pour ces Boucles de Lasne édition 2021, mais il nous a justement semblé important d’être exemplaires d’un point de vue organisation et respect des normes sanitaires. Pour, par exemple, pouvoir en organiser d’autres par la suite."

Afin de minimiser au maximum les risques et éviter les rassemblements, la commune de Lasne a d’ailleurs décidé d’appliquer l’avant-dernier protocole sanitaire en vigueur. "Il est assez restrictif, bien plus que l’actuel, on le sait mais c’est un choix, poursuit l’échevine. Tout participant devra donc commencer obligatoirement par se préinscrire, par bulle de 10 au maximum avec un référent par chaque bulle pour faciliter le tracing en cas de besoin. Ensuite, seul le référent sera autorisé à venir chercher l’itinéraire du parcours choisi le jour J et chaque groupe-bulle devra s’élancer en respectant la tranche horaire qui lui aura été assignée (NdlR, avec un départ toutes les 20 minutes entre 8 h et 12 h, pour au maximum 6 bulles en même temps)."

Et pour éviter tout attroupement, même léger, qui pourrait se faire aux environs de la ligne de départ, les cyclos sont invités à se présenter à un point de départ différent en fonction du parcours qu’ils auront choisi. "C’est la grande nouveauté pour cette édition, précise Virginie Poncelet. Pour le 12 km, le départ sera donné du centre sportif de Lasne tandis que pour le 30 km, le départ sera donné à l’école communale de Plancenoit. Enfin, pour la plus longue distance (45 km), le rendez-vous est fixé au centre sportif de Maransart. On a vraiment voulu prendre un maximum de précautions."

Le jour de l’événement, il ne sera pas non plus permis d’avoir accès aux sanitaires ni aux douches. L’Horeca, les ravitaillements et les rassemblements de fin de parcours ont également été supprimés de cette édition. Précisons que si le port du masque sera obligatoire avant de s’élancer, il sera en revanche bien évidemment autorisé de l’enlever, une fois les premiers coups de pédale donnés !

Précisons enfin que ces Boucles de Lasne 2021 ont été rendues possibles par une organisation conjointe de la commune de Lasne, de Plancenoit Sport et du Vélo Club des Blancs Gilets Brabant wallon. L’événement est par ailleurs soutenu par la Province du Brabant wallon.