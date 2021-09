Dans le cadre de la semaine de la Mobilité (du 16 au 22 septembre), Court-Saint-Etienne organise son tout premier « Village de la Mobilité » le samedi 18 septembre prochain sur la place Baudouin 1er. Une demi-journée (12h à 17h) pendant laquelle une multitude d’activités vous seront proposées gratuitement, tout comme des balades (sur inscriptions) – pédestres ou cyclables - des conférences, des ateliers ou encore un accès à de la petite restauration.

« L’idée avec ce premier village de la Mobilité, c’est de sensibiliser les citoyens aux modes de déplacements alternatifs. Leur montrer qu’à Court-Saint-Étienne, il existe une multitude de commerces qui ne sont pas si loin que ça de chez soi et donc accessibles à pied ou en vélo, explique Mélanie Laroche, l’échevine de la Mobilité. Une prise de conscience de cette proximité, sans pour autant stigmatiser l’utilisation de la voiture, car ce n’est pas du tout le but de l’opération. Mais on peut encore encourager les automobilistes à se tourner vers le co-voiturage par exemple et non plus la voiture individuelle. »

Le tout dans un cadre festif, convivial et familial. « On s’est concertés avec les associations locales pour concocter un programme riche et accessible à tous et toutes, poursuit l’échevine. Différents stands seront disposés sur la place, avec notamment un stand communal et un autre de la région. Avec la possibilité pour les citoyens de déposer des idées, suggestions ou remarques. Pour mieux redéfinir la mobilité ensemble. »

En outre, pour joindre l’utile à l’agréable, les deux balades proposées seront précédées d’une conférence-débat assurée par l’AWSR. Axée sur la sécurité routière, elle permettra à tous les participants de prendre la route avec les bons conseils en tête. Ou même de faire réviser son vélo, car un atelier de réparation local sera également de la partie. Toujours dans une optique de prise de conscience ludique, la célèbre voiture-tonneau de la police sera également présente ce samedi.

Enfin, pour encore inciter les citoyens à prendre part à ce premier village de la Mobilité, un grand concours sera organisé avec à la clef ; un voyage en montgolfière à gagner (offert par le commerce stéphanois des Ballons Libert).

« Si après cette journée, les gens repartent en se disant : il y a moyen à Court-Saint-Étienne d’opter pour des solutions de mobilité douce, l’objectif sera atteint », conclut l’échevine.