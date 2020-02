André Flahaut a proposé au gouverneur de leur remettre les Orchidées du Brabant wallon.

André Flahaut a toujours eu une attention particulière pour les services de secours. Une reconnaissance pour le travail presté tout au long de l’année. Un respect pour la profession, mais aussi pour l’homme.

Pour le ministre d’État, député fédéral et vice-président de la Chambre, face à la tempête Ciara, les pompiers et les personnels des services d’urgence et de secours ont réalisé, cette nuit de dimanche à lundi, comme durant tout le week-end, un travail remarquable.

André Flahaut souhaite les remercier chaleureusement et salue leur disponibilité, leur proximité et leur engagement sans faille aux côtés de toute la population. "Bien entendu qu’il s’agit de leur travail. Mais ces femmes et ces hommes exercent avant tout un métier difficile avec énormément de passion et d’engagement. Ce sont des héros anonymes que l’on ne met pas assez souvent à l’honneur. J’ai dès lors suggéré au gouverneur et au collège provincial de leur attribuer les "Orchidées du Brabant wallon" lors de la cérémonie prévue en septembre prochain. Bien entendu, d’autres distinctions peuvent aussi être proposées…"