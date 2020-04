Une trentaine de visières ont été distribuées à des infirmières, à du personnel hospitalier et au centre médical de Tubize.

Luc Charry est professeur de sciences économiques à l’IPES de Tubize. Confiné chez lui comme tout le monde, il s’est demandé comment il pouvait, lui aussi, venir en aide. Son idée : récupérer l’imprimante 3D de l’école pour confectionner des visières de protection. “J’ai contacté le directeur pour avoir son autorisation et dès que je l’ai eu, je suis allé chercher l’imprimante et le matériel.”

C’était parti pour une petite entreprise familiale avec pour but d’aider ceux qui sont dans le besoin. “Ça prend environ 1 h 30 par visière donc j’en fais 7-8 par jour, continue Luc. Je me suis renseigné sur différents sites pour savoir comment les confectionner et après quelques ratés, j’ai trouvé la bonne manière. Aujourd’hui, ma fille sait même m’aider pour les faire.”

Des visières qui sont mises gratuitement à disposition de celles et ceux qui sont dans le besoin. “L’idée n’est pas d’en donner aux personnes qui veulent jouer avec dans leur jardin. Pour le moment, j’en ai déjà confectionné pour des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, pour des kinés ou pour des gens qui travaillent avec les personnes âgées.”

Avec le matériel à sa disposition, Luc pourra encore en fabriquer une quarantaine. “Nous avons contacté notre économe qui va se mettre en contact avec notre fournisseur de fil pour savoir si, malgré les conditions, il est encore possible de passer une commande pour une quinzaine de bobines ce qui permettrait de confectionner entre 100 et 200 visières”, conclut Luc Charry. Comme quoi, même quand l’école est fermée, l’IPES continue d’être actif.