Petit espace vert calé entre des rangées de maisons, la plaine des Boucliers dans le quartier de l’Orangerie, à Wavre, est fort appréciée par les riverains du quartier et leur chien. Une à deux fois par an, le cirque s’y installe quelques jours et la traditionnelle brocante s’y déroule.

Le Foyer wavrien a toutefois d’autres projets pour cette parcelle située le long de la chaussée des Francs, à hauteur de la chaussée des Atrébates. La société de logements publics projette d’y ériger un immeuble de 18 appartements, répartis sur quatre niveaux, et d’aménager 26 places de parking. D’après son président, l’immeuble est prévu au plan d’ancrage communal 2014/2016. Le coût total du projet est estimé à 2,5 millions d’euros, avec un subside régional de 1,5 million.