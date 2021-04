Il y a de l’agitation du côté de la place de la gare de Wavre. On ne parle pas ici du chantier de la future gare des bus qui vient de démarrer sur le parking du Moulin à Vent, mais bien de celui qui se déroule depuis plusieurs semaines un peu plus haut dans la rue du même nom. Le bâtiment qui abritait autrefois le magasin Casa a été rasé en vue d’un nouveau projet immobilier.

Ce projet baptisé “Moulin à Vent” et développé par la société e-maprod se composera d’un bâtiment principal, vestige de l’ancienne tourelle du moulin, découpé en quatre appartements. Ce bâtiment qui domine la place Henri Berger sera rénové et gardera son cachet d’origine. Il sera prolongé d’un double immeuble, de trois niveaux, longeant chaque rue au départ de la place Henri Berger, formant ainsi un triangle. En son sein, un espace vert déploiera jardins, terrasses et balcons. Des parkings souterrains sont également prévus.

Au total, 24 appartements de 60 à 140 m², d’une à trois chambres, seront proposés dans ce projet qui doit voir le jour pour septembre 2022. Sur le site du projet (www.moulin-a-vent.be), on peut lire que sept lots sur les 24 ont déjà trouvé preneurs.

Un projet immobilier qui s’inscrit donc dans le renouveau du centre-ville wavrien. On sait que la place Henri n’accueillera plus de bus d’ici un an – le futur visage de cette place doit encore être déterminé par les autorités communales – et une passerelle reliera le plateau de la gare avec l’autre côté de la ville, où se trouvent La Sucrerie et, un jour, la piscine.