Un important projet immobilier à l’angle de la chaussée de Huy et de la rue Zaine, à Gistoux, là où l’on peut admirer pour le moment de nombreuses biches et daims, risque de faire parler de lui dans les prochaines semaines. Mais pour en savoir beaucoup plus, il conviendra de se rendre à une réunion citoyenne qui est organisée le jeudi 28 octobre, à 20 h, à la salle de l’Amitié, rue du Brocsous, 3, à Dion-le-Mont par la SPRL Urbaneo.

La volonté d’Urbaneo est de présenter aux habitants de Chaumont-Gistoux, préalablement à l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme, le projet qu’elle développe dans le centre de Gistoux. Ce projet concerne un terrain de 1,6 ha et consiste en la création d’un parc de 52 logements de 1, 2 et 3 chambres, des emplacements de parking intérieurs et extérieurs, un espace communautaire, une place publique, un potager collectif, des circulations douces ainsi qu’une zone naturelle destinée à l’accueil de daims.

À noter que, comme le confirme Luc Decorte, le bourgmestre, " ce projet n’a rien à voir avec la Maison de belle vie pour nos aînés. Une des localisations possibles de cette résidence serait l’emplacement actuel du service technique, mais nous sommes encore en réflexion. Nous avons demandé, en lien avec le projet Urbaneo, qu’il y ait une réflexion pour une liaison écologique éventuelle avec l’emplacement futur ".

Quant au projet Urbaneo, "il est dans les cartons depuis le début de la mandature et nous l’avons fait évoluer en tenant compte de la superficie utile, de la coexistence avec un parc pour les daims, d’une urbanisation raisonnable, d’une respiration piétonne entre les bâtiments et d’un espace restitué à la commune".