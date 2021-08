Le collège communal salue les efforts consentis par le promoteur par rapport à la densité de logements.

L’ancien site Kodak à La Hulpe, au croisement de l’avenue Ernest Solvay et la rue Général de Gaulle, en face du centre sportif, est sur le point de connaître une seconde vie. Le promoteur Eaglestone revient avec un nouveau projet immobilier sur ce site délaissé depuis plusieurs années. Il envisage d’y construire quatre immeubles totalisant 75 appartements, ainsi qu’une zone récréative ou scolaire. Le projet sera présenté lors d’une réunion d’information le 2 septembre au club house du centre sportif de La Hulpe.

C’est une deuxième tentative pour Eaglestone/La Tourmaline, qui avait déjà soumis un projet pour reconvertir ce site à l’abandon depuis le départ de Kodak en 2013. Dans sa première version, le promoteur envisageait de raser le vaste bâtiment construit dans les années 80 par la société américaine spécialisée dans le silicone, Dow Corning, qui a ensuite accueilli Swift et Kodak, et d’y construire un ensemble immobilier assez imposant de 100 logements. Le collège communal avait jugé la densité de logements trop importante et avait estimé que l’architecture du bâtiment entrait en contradiction avec le bâti de la commune.

(...)