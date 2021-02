Une nouvelle enquête urbanistique sera lancée le 22 février à Nivelles et elle va durer un mois. Elle concerne un site bien connu des Aclots puisqu’il s’agit de l’ancienne gendarmerie du faubourg de Charleroi. C’est le promoteur Thomas et Piron qui a racheté le bâtiment et le terrain en 2019 à la Régie des Bâtiments.

On se souviendra que lors de la mise en vente, le collège communal avait annoncé n’être pas intéressé par le site, mais avait annoncé qu’il veillerait à ce que le promoteur, dans son projet, créée une voirie permettant d’aller du faubourg de Charleroi vers le parc de la Dodaine.