Le fast-food devrait compter 180 places assises, avec un drive-in accessible via le parking du Carrefour Market.

Depuis 3 ans maintenant, le site de l’ancienne station essence Texaco - et son magasin "Star Market" - est à l’abandon. Ce qui laisse un emplacement vide autour du rond-point Paul Hanin, à la croisée de l’avenue de Mérode et de la N275.

Un site assez bien situé qui a tapé dans l’œil d’un géant américain du fast-food, McDonald’s. Qui s’y verrait bien ouvrir une nouvelle enseigne. "Une demande de permis a été déposée avant le début du confinement , co nfirme Christophe Hanin, l’échevin rixensartois de l’Urbanisme. Nos services étudient actuellement le dossier et une enquête publique devrait suivre. Mais en janvier dernier, une réunion avait déjà été organisée avec des riverains proches tirés au sort et des représentants des différents partis politiques. Comme à chaque fois pour un dossier que l’on sait sensible. "

Bilan de la réunion, des pour et des contre, comme on pouvait s’y attendre. " Le projet urbanistique est bien ficelé, précise Christophe Hanin. Le bâtiment sera construit sur un principe de deux étages avec le drive-in et les entrées et sorties à hauteur du parking du Mestdagh. Maintenant, le projet mentionne 180 places assises, ce qui en ferait un très gros McDonald’s. "

Du coup, si les problèmes de circulation autour du rond-point devraient être résolus, les riverains pointent déjà la grosse augmentation du trafic, le bruit, les déchets ainsi que les retombées négatives pour les restaurants comme autant de problèmes majeurs.

À titre de comparaison, le McDo de Waterloo - qui est déjà important - ne renseigne "que" 140 places assises.