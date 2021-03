Le Carmel de Walhain est au centre d’un projet immobilier intergénérationnel. La Mutualité chrétienne souhaite y implanter un écoquartier qui proposera des hébergements adaptés aux personnes âgées tout en voulant créer un espace de mixité sociale accueillant des familles monoparentales, des jeunes, des personnes handicapées, etc. Pour l’instant, 70 logements sont prévus sur les 2,5 hectares disponibles. L’objectif du projet Vivagora est aussi de proposer des zones vertes, une aire de jeux, des sentiers piétons, un verger et un potager.

Sœur Suzanne est la dernière religieuse du couvent des Carmélites où elle est arrivée il y a 58 ans. Andrée Moureau, la présidente de l’ASBL du Carmel, explique que le conseil d’administration a commencé à se poser des questions sur l’avenir du site il y a trois ans. " En 2019, on a signé une convention avec la Mutualité chrétienne pour qu’ils respectent certaines exigences quant au développement du site ", explique-t-elle. Le conseil d’administration ne voulait pas d’un projet immobilier financier et souhaitait garder debout le bâtiment principal, la chapelle et le cimetière où sont enterrées les religieuses. Cinq futurs logements seront réservés aux religieux qui ne peuvent plus rester dans leur congrégation et l’un d’entre eux sera réservé à Sœur Suzanne. "Je suis une solitaire donc ce n’est pas ce que je préfère mais ce sera utile pour l’aide à domicile", confie-t-elle. Elle a en effet toujours vécu isolée et l’intégration d’un quartier chamboulera son quotidien. "Les citoyens ont un petit peu peur car les travaux vont faire du remue-ménage. Mais quand ce sera fini, ils verront que ça en vaut la peine", ajoute Sœur Suzanne.

Aucune construction massive n’est prévue, selon Frédéric Etienne, l’un des directeurs de la Mutualité chrétienne. " On veut préserver des espaces verts, les arbres remarquables et garder des zones non construites. " Il rappelle également que les lieux accueilleront plusieurs associations et que les biens seront soit loués, soit vendus, dans une logique de Community LandTrust, c’est-à-dire non-spéculative. "Si tout se passe bien, ils commenceront le chantier en 2022", explique Andrée Moureau. Le permis d’urbanisme sera introduit au mois de septembre. Une conférence en ligne est prévue ce mercredi soir à 19 h 30 afin d’expliquer le projet Vivagora à la population.