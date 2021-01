Il y a un peu plus d’un an désormais, la SA Thomas et Piron revenait avec un nouveau projet d’urbanisme pour l’ancien bâtiment de l’hôtel-restaurant de l’Yser. Un bâtiment historique de Rixensart situé à deux pas de la gare mais qui se dégrade de plus en plus au fil des années.

À la place, Thomas et Piron a imaginé implanter un immeuble divisé en 3 bâtiments de 3 appartements chacun, liés par un espace commun (et 9 emplacements de parking souterrains).