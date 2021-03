La rue de Rosières à Rixensart est ce que l’on appelle une voirie de grand transit. Une voirie le long de laquelle se croise quotidiennement un grand nombre d’automobilistes et de camions qui traversent la commune. Or le problème de cette rue de première importance, c’est son gabarit. Étroite, voire parfois trop étroite en certains points, elle ne permet pas aux automobilistes et camions de se croiser sans problème, loin de là. Ce qui génère de nombreux embouteillages et réduit drastiquement la fluidité du trafic dans la zone.