Un promoteur immobilier anversois a racheté l’ensemble des actions de la société Atenor.

Atenor a annoncé qu’un accord sur la vente des bureaux du Nysdam Office Park avait été trouvé au début de l’année 2020. Propriété de la société Hexaten SA (qui appartenait encore à Atenor), le Nysdam Office Park constitue un grand immeuble de bureaux situés à La Hulpe.

Dans la pratique, la gestion de ce bâtiment passe désormais dans les mains d’une société gérée par Project2. Une société de promotion immobilière anversoise derrière laquelle on retrouve Charles Wizen, la famille Vandeputte (habillement de sécurité) et un diamantaire anversois.

Implantés non loin du domaine Solvay/Château de la Hulpe et constitués de 2 ailes de 6 et 7 étages, les bureaux Nysdam sont présentés par Atenor comme "idéalement situés au cœur d’un magnifique parc, accessible par les transports en commun et à quelques minutes du ring et de la E411. Ces bâtiments offrent plus de 15 600 m² de bureaux".

Le rez-de-chaussée, aménagé en un vaste espace de coworking, accueille Buzzy Nest, un incubateur d’entreprises qui apporte son aide et ses conseils aux jeunes start-up qui se lancent dans le secteur digital. Tandis que des entreprises comme BDO, Taktik, Stantec et Atenor elle-même occupent également le bâtiment.

Et si le nouveau propriétaire redéveloppera sans doute le site très prochainement, aucune précision n’est apportée quant à l’avenir des bureaux Nysdam. Atenor précise encore que cette cession "impacte favorablement ses résultats en 2019".