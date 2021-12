Lors d’une réunion d’information préalable, jeudi soir, un avant-projet comportant 172 appartements et 54 maisons a été présenté.

Le promoteur anversois Unirest a organisé jeudi soir une réunion d’information préalable (RIP) à la réalisation d’une étude d’incidences, portant sur une zone non bâtie actuellement et située entre le Shopping Center, la rue Sainte-Barbe et la rue du Panier Vert, à Nivelles.

L’objectif est d’urbaniser l’endroit, qui est situé à un peu plus d’un kilomètre de la collégiale. L’idée générale est de prolonger l’actuel tissu urbain jusqu’au centre commercial, en améliorant du même coup les liaisons de mobilité douce entre le centre-ville et cet important pôle d’activités.

