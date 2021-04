La Villa Monceau, demeure de l’ancien bourgmestre Yves du Monceau de Bergendael et de son épouse situé à Ottignies, a été complètement rénovée depuis un an par son propriétaire Cédric du Monceau, ancien échevin d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, et sa femme Victoria, pour en faire un restaurant complètement atypique.

C’est avec le chef Laurent Oyen, accompagné par sa femme Audrey, qu’ils ont eu l’idée de se lancer dans l’aventure durant le premier confinement.

Les propriétaires des lieux ont également décidé de créer un espace hôtel et chambre d’hôtes dans ce cadre verdoyant.