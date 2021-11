Le Relais du visiteur propose gratuitement depuis plusieurs mois à Genappe un "sac-aventure" permettant de mieux faire connaissance avec la cité du Lothier. Avec ce sac et les objets qu’il contient, les familles peuvent passer de bons moments en balade, en résolvant une série d’énigmes ludiques en rapport avec la bataille des Quatre Bras.

Un vrai succès : malgré la crise sanitaire, plus de 900 personnes ont tenté l’expérience ! L’initiative se poursuit et va même se développer : un nouveau sac-aventure vient d’être élaboré pour explorer cette fois les alentours de l’abbaye de Villers-la-Ville. Le principe reste le même : les curieux peuvent retirer gratuitement - il faut laisser une caution - ce fameux sac, puis se lancer dans un jeu de piste d’environ trois kilomètres.

Enfants et adultes y trouveront leur compte en passant par la micro brasserie, la ferme de l’abbaye, le moulin, le verger, la chapelle Notre-Dame des Affligés… Le jeu mêle les informations historiques authentiques - et vérifiées par l’équipe de l’abbaye - et un récit fictif.

Il s’agit en effet de retourner au début du XVIIIe siècle pour aider le frère Michel, un moine qui s’aperçoit qu’un mal étrange frappe sa communauté. Ses frères deviennent tristes, ne chantent plus lors des messes, ne sont plus motivés pour travailler. Il lui faut retrouver la recette et tous les ingrédients recommandés par Hildegarde de Bingen pour faire apparaître la joie. Dans le sac, les participants trouveront une boussole (avec mode d’emploi), un miroir, une roue codée pour décrypter les messages secrets…

Pour ceux qui se poseraient la question, c’est aussi une activité qui ne nécessite pas de présenter un Covid Safe Ticket : il suffit de porter un masque pour retirer le sac au syndicat d’initiative (071 87 98 98) - ou à l’abbaye le dimanche -, et le reste de l’activité se déroule en plein air. L’aventure continue même à domicile puisque ceux qui auront réuni tous les indices repartiront avec une vraie recette de biscuits de la joie.

Attention toutefois, le parcours n’est pas vraiment accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite : certaines portions de chemin sont en gravier et dans un site classé, il n’est pas envisageable de les bétonner.