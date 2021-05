Lors du dernier conseil communal, Humbert Dubois, l’échevin de la Culture, a fait le point sur la rénovation de la bibliothèque communal., sourit-il.

Au +2, on retrouvera la ludothèque ainsi qu’un nouvel espace, plus intime, dédié à l’accueil d’un écrivain public. De plus, les bureaux du personnel y seront aménagés.

Enfin, dernier axe de cette rénovation de la bibliothèque : le +1. “Nous allons y créer un Espace Public Numérique (EPN) avec une dizaine d’ordinateurs qui seront mis à disposition des citoyens avec un accès au WiFi”, complète Humbert Dubois. Des ateliers de coaching pourront également s’y tenir pour les seniors en collaboration avec le plan de cohésion sociale. Mais les étudiants ne seront une nouvelle fois pas oubliés dans cette rénovation. “Des tables de travail seront installées de manière pérenne pour les étudiants, continue l’échevin de la Culture. Cet espace sera insonorisé et idéal pour accueillir des travaux de groupe. Notre objectif est de permettre d’accueillir au mieux le public de la ludothèque et de la bibliothèque ainsi que les usagers qui sont à la recherche d’un espace calme. Grâce à ces travaux, nous espérons aussi lutter contre la fracture numérique”, conclut Humbert Dubois.

Coût de la rénovation : 206 000 euros dont 60 % de subsides.