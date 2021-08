Lancé il y a dix ans cette année, le Centre de volontariat de Nivelles a été créé à l’initiative du Guichet social de la Ville et est devenu une antenne en terre aclote de la Plateforme francophone du volontariat. Il tient des permanences et son rôle est d’orienter les personnes qui souhaitent consacrer une partie de leur temps libre à aider les autres, via des associations qui recherchent des bénévoles.

En moyenne, chaque année, 40 à 45 personnes font appel à ce Centre et repartent avec quelques propositions. C’est que toutes les associations qui ont besoin de bonnes volontés mais aussi parfois de compétences bien spécifiques ne sont pas connues de tous, et que les attentes des candidats au volontariat sont diverses.

Plus de 400 personnes ont été utilement orientées en dix ans, avec des fonctions allant de la petite main qui aide pour des tâches basiques jusqu’à l’administrateur qui peut apporter une expérience de gestion à une asbl. Une des particularités relevée par les responsables est qu’à Nivelles, de 30 à 40 % des bénévoles ont un diplôme d’études supérieures. On retiendra aussi qu’en moyenne, ils sont âgés de 50 à 80 ans (eh oui !), et 60 % sont des dames.

En plus de ces permanences pour faire rencontrer l’offre et la demande de bénévolat, la coordinatrice Marie-Flore Jallay, épaulée par Andrée Sacotte, Colette Colin et Françoise Theys mettent sur pied depuis plusieurs années un “salon du volontariat”. En raison de la crise sanitaire, celui-ci n’avait pas pu se tenir l’an dernier. Lacune réparée cette fois : l’édition 2021, qui est la sixième, aura lieu le 26 août de 11 h à 17 h, dans le cloître de la collégiale.

Ce ne sont pas moins de 35 associations qui participeront pour présenter leurs missions, les profils qu’elles recherchent et les différentes possibilités qui existent pour exercer du volontariat en leur sein. La gamme est très large, allant du transport de personnes à la solidarité internationale, en passant par l’aide aux familles précarisées ou à l’animation de groupes.

Cette édition a lieu alors que les grandes vacances ne sont pas terminées mais il s’agit notamment de trouver un maximum de volontaires prêts à s’investir dans les sept écoles de devoirs qui sont actives à Nivelles.