Après douze ans de procédure et six recours, le producteur d’électricité Eneco ne crie pas trop vite victoire après le nouveau permis qu’il vient d’obtenir de la Région wallonne pour la construction de neuf éoliennes de 150 mètres de haut sur la plaine de Boneffe, à cheval sur les communes d’Eghezée (province de Namur), Ramillies et Orp-Jauche.