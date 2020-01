En 2019, Infrabel a compté quelque 45 accidents sur ses passages à niveau. 45 accidents qui ont entraîné la mort de 7 personnes et qui ont fait 6 blessés. Si c’est en Flandre que le nombre d’accidents est le plus important, en Brabant wallon, il n’y a eu qu’un seul accident.

Rassurant ? Certainement mais pas pour autant suffisant aux yeux d’Infrabel qui continue de sécuriser ses infrastructures. Comment ? En fermant ces passages à niveau qui sont jugés problématiques ou accidentogènes, comme c’est le cas de celui qui se trouve dans la rue de Ham, à Bierghes. "Nous avons construit une voûte en béton armé ainsi qu’une nouvelle voirie d’environ 400 mètres pour passer au-dessus du passage à niveau qui sera complètement fermé à la circulation à la fin du mois de mars", explique Mathieu Cleremans, à la conception et la réalisation du projet.

Un ouvrage d’art important qui a demandé un budget d’environ 2,7 millions d’euros. "Généralement, nous préférons les passages sous voies mais ce n’était pas possible dans ce cas-ci à cause de la petite rivière qui passe à côté. La nappe phréatique n’est pas assez profonde." C’est donc un pont qui a été construit et qui permettra bientôt de traverser la ligne de chemin de fer dans la rue de Ham.

Au total, ce ne sont pas moins de 20 000 m3 de remblais qui ont été utilisés et le chantier touche doucement à sa fin. "Nous devons encore couler les bordures de la voirie et ensuite, à partir du 8 mars, le passage à niveau sera démonté, continue Mathieu Cleremans. Nous connecterons ensuite les deux voiries et la route sera fermée à la circulation pendant une quinzaine de jours. En toute logique, cela prendra deux semaines maximum", conclut-il.

La fermeture de ce passage à niveau portera à huit le nombre de ces passages fermés sur la ligne Bruxelles-Tournai ces dix dernières années.

"Les relations sont meilleures avec la Ville"

Il y a quelques mois encore, le torchon brûlait entre d’un côté les autorités communales de Tubize qui n’appréciaient guère les manières de faire d’Infrabel et Infrabel justement qui ne comprenait pas ces revendications disproportionnées de la Ville. Le point de non-retour semblait atteint…

Mais voilà, il semblerait que les choses se soient doucement mais sûrement apaisées, et ce, pour le bien-être et la sécurité de tous. "Il faut savoir qu’Infrabel n’est pas la manne céleste et certaines communes arrivent avec des exigences qui ne sont tout simplement pas réalisables, explique Frédéric Sacré, le porte-parole d’Infrabel. De notre côté, nous nous appuyons sur des études réalisées par des bureaux indépendants avant de prendre la décision de fermer tel ou tel passage à niveau."

Le porte-parole d’Infrabel conçoit très bien que la fermeture d’un passage à niveau peut bouleverser le quotidien des riverains mais ces décisions sont prises pour assurer une plus grande sécurité de tous. "Il faut savoir être raisonnable et nous avons des marges dans nos discussions. Avec la Ville de Tubize, les relations sont bien meilleures que par le passé et nous avançons de manière constructive. Nous avons fait table rase du passé pour avancer."

Trois fermetures confirmées

Mais ce n’est pas pour autant que les intentions d’Infrabel ont changé : l’objectif est toujours bien de fermer les passages à niveaux de la rue Julien Marsille, de la rue de la Station et de la rue Quehain. "L’objet des discussions se porte à présent sur la manière dont on va le faire et comment cela va se concrétiser, continue Frédéric Sacré. Nous n’avons pas envie de prendre des risques et on craint vraiment qu’il y ait des accidents à ces passages à niveau. Parfois, cela prend juste un peu plus de temps mais quel est le prix d’une vie ?"