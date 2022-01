Le projet "french pop" dont Romain Helvétius dessine les contours depuis deux ans prendra une forme très concrète le 11 février avec la sortie de son premier album solo. "Neuf morceaux sont prêts et j’ai vraiment hâte de les dévoiler", se réjouit l’artiste brainois de 31 ans qui a travaillé sur plusieurs morceaux avec le duo belge Delta (Benoît Leclercq et Julien Joris).

Chute libre est le nom qu’il a choisi de donner à ce premier album. C’est aussi le titre de son deuxième single sorti fin septembre et bien accueilli par les radios francophones. " Avec cette chanson, je suis rentré sur plusieurs radios fin octobre. Depuis, elle tourne sur Nostalgie, sur Antipode, sur DH Radio et sur NRJ où j’ai participé à l’émission Les Fous du soir."

Six mois après la sortie de son premier single, "Ton emprise", l’auteur-compositeur brabançon nous parle de ce deuxième titre qu’il qualifie de plus pop et moins électro. "’Chute libre’ parle d’une histoire d’amour. Il peut être interprété de différentes manières. J’aime bien mettre en opposition ces deux mots : chute et libre. L’un a une connotation positive, l’autre négative. Dans la vie, il y a des chutes mais on se relève et on essaye de rester vivant, libre. Je raconte, dans ce titre, comment ça se conjugue aussi au sein d’un couple, e xplique le Brabançon dont les textes sont souvent autobiographiques. Cette chanson l’est aussi, je me suis d’ailleurs mis en scène aux côtés de ma compagne dans le clip tourné par le YouTubeur Pepone, sur le toit d’un bâtiment désaffecté à Liège."

Opéré d’une tumeur au cerveau à l’âge de 18 ans, Romain Helvétius s’est reconstruit grâce aux voyages et à la musique qu’il a étudiée à la Music Academy International, à Nancy.

Après deux ans de confinement, Romain Helvétius se réjouit de la perspective de pouvoir bientôt remonter sur scène. " Nous étions récemment en résidence à l’Acte 3, à Braine-l’Alleud, avec mes musiciens, pour travailler sur les concerts qui accompagneront ce nouvel album en 2022 ", conclut l’artiste brabançon qui sera sur scène au Citizen Kane à Louvain-la-Neuve le 18 février.

