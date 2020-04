Jusqu'à présent, près de 1.300 euros ont déjà été transférés vers les commerçants inscrits.

Le groupe Oxygène, fondé par les Stéphanois Walter Feltrin et son épouse Barbara Dufour, a mis sur pied un site internet destiné à soutenir le commerce de proximité. Baptisée "Économie locale", la plateforme propose de se procurer des bons d'achat à faire valoir auprès des commerçants wallons une fois la levée du confinement. Ce qui permet de soutenir ces commerçants, artisans ou petites et moyennes entreprises qui vivent des heures difficiles.

"Ils ont besoin de liquidités maintenant et surtout en fin de mois lorsqu'il faut payer les factures, souligne Walter Feltrin, à l'initiative du projet et conseiller communal à Court-Saint-Étienne. L'idée, c'est de demander aux clients de faire une avance sur un produit ou un service qu’ils auront plus tard. Ce site a trois raisons d’être : soutenir financièrement les commerçants ; insister sur l'importance de cette catégorie sociale pour les liens sociaux ; et enfin envoyer un signal pour rappeler qu'il faut favoriser l’économie locale. Si on le soutient pas, ce commerce de proximité mourra doucement. Le nombre de cellules vides est impressionnant, c’est le signe que ça ne va pas."

Opérationnel depuis mardi, le site internet recense une vingtaine de commerces, principalement situés à Court-Saint-Étienne et ses environs, mais également du Hainaut. Jusqu'à présent, près de 1.300 euros ont déjà été transférés vers les commerçants inscrits.

Les commerçants et artisans peuvent s'inscrire gratuitement sur le site, sans aucune condition.