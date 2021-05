Après l’arrêt prématuré du skatepark temporaire à Lasne, c’est au tour de La Hulpe d’annoncer la mise en place – pendant une semaine – d’un skatepark sur son territoire. Prévu pour être installé le 24 juin prochain sur le parking de la maison communale, trois types d’activités y sont d’ores et déjà prévus du 25 juin au 1er juillet.

« Le 25 juin au soir, pour l’ouverture, on a prévu trois démonstrations (17h, 18h30 et 20h) avec des riders expérimentés, précise Xavier Verhaeghe, l’échevin de la Jeunesse. La fermeture est prévue ce jour-là à 22h pour n’ennuyer personne. Le lendemain, les journées portes-ouvertes permettent des initiations au skate et à la trottinette. Enfin, dès le 27 juin et jusqu’au 1er juillet, le skatepark passera en libre accès de 14h à 20h30. Les matinées étant réservées aux écoles. »

Une semaine de skatepark en plein centre qui répond à une demande récurrente à la Hulpe. « Le Conseil des Jeunes, des Enfants, des commerçants et pas mal de La Hulpois réclamaient ces installations, continue l’échevin. Pendant cette semaine, on va donc pouvoir évaluer l’engouement en la matière. Mais ça ne veut pas dire qu’on réfléchit déjà à aller plus loin avec une option définitive. Car cette option comporte pas mal de difficultés : avec tout d’abord la nécessité de trouver un terrain, celle de pouvoir correctement l’isoler, de la mettre loin des habitations mais pas en dehors de tout. Pour éviter des débordements par exemple."

Un projet définitif à Rixensart

À Rixensart aussi, on planche beaucoup sur un projet de skatepark. Mais ici, le projet prend une autre dimension, car l’échevin des Sports veut directement mettre en place une structure en dur et donc définitive. « On a préféré se passer d’une phase test pour éviter des problèmes de nuisances, notamment, précise Grégory Verté. Pour le moment, on a identifié un endroit susceptible d’accueillir ces installations : du côté du service travaux. Et désormais, on continue à développer le projet avec des professionnels et avec des jeunes rixensartois, notamment pour le choix de la structure et des matériaux à utiliser. Le revêtement lui sera certainement en béton. »

Quant au timing du projet, il est encore bien trop tôt pour se prononcer. « Tout dépendra de l’obtention d’un permis, des subsides et de la procédure en général, conclut l’échevin. Mais il ne faudra pas dix ans, c’est une certitude. Et tant mieux, car les jeunes sont très demandeurs. »