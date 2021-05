Cela faisait des années que des jeunes et désormais moins jeunes Lasnois réclamaient qu’un skatepark soit mis sur pied dans la commune. C’est désormais chose faite, du moins de manière temporaire. Car depuis ce week-end et jusqu’au 4 juillet prochain, la commune de Lasne va procéder à une phase test avec un skatepark provisoire de 250 m2. Vu les normes sanitaires, sa fréquentation a été limitée à 20 personnes au maximum en même temps.

Érigé ce week-end sur la zone d’herbe située à côté du parking du RULO, sa fréquentation, l’accueil réservé par les riverains face à ce projet et la bonne utilisation des lieux devraient motiver la décision communale de pérenniser ou non l’expérience. "On va tout simplement observer comment cela se passe, voir si la charte de bonne utilisation est respectée ou non, si les jeunes répondent présents, etc. Et en fonction, on pourrait le prolonger cet été et/ou de manière plus définitive. Mais je précise que ce n’est pas parce que le test se fait ici du côté du RULO que le possible futur skatepark se trouvera au même endroit", explique Virginie Poncelet, l’échevine des Sports.

Si l’initiative a ravi de manière générale, notons tout de même que les riverains proches du site annoncent qu’ils seront vigilants face aux éventuelles nuisances, notamment sonores, que pourrait créer ce nouveau projet imaginé à côté de chez eux.

"Après la maison Joachim - qui sera donc abattue prochainement -, après le regroupement des clubs de foot au RULO, le dépôt communal, les antennes GSM, la mini-centrale électrique, le projet du car-wash, voilà un skatepark. Nous trouvons particulièrement inquiétant que notre quartier du Messager/Manhattan soit systématiquement la première option envisagée quand un projet susceptible de produire des nuisances est imaginé ou mis en place, explique le comité de quartier. Car si on tient à saluer l’ouverture de l’échevine, des nuisances sonores, il y en aura. Les études évoquent des niveaux de 80dB pour de tels projets. N’y a-t-il vraiment pas d’autres endroits pour installer un skatepark ? Les centres sportifs de Lasne, la plaine de jeu du centre, le parc derrière la maison communale, le parking de la gare d’Aywiers."