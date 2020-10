Suite aux nouvelles mesures Covid-19 qui touchent de plein fouet le secteur Horeca et avec l’aide de la Province, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve consacre un budget de 60 000 euros pour l’Horeca et les commerces de détails.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les commerces de détail, restaurants, bars, cafés et traiteurs sont invités à introduire, pour le 30 novembre à 9h au plus tard, une demande de subside à l’Association des commerçants de leur zone géographique.

Les commerces de détail de moins de 200 m² et les « RECA » peuvent introduire une demande pour des investissements réalisés entre le 18 mars et le 31 décembre 2020 visant à maintenir leur activité, la développer ou maintenir l’emploi au sein de leur commerce.

Les hôtels ne sont pas oubliés et sont invités à introduire une demande groupée pour le 14 décembre à 9h au plus tard, par e-mail à l’adresse suivante : affaireseconomiques@olln.be. La demande peut concerner un projet ou une demande commune ou individuelle.

Début 2021, les subsides seront versés aux associations de commerçants (qui les redistribueront) et aux hôtels, après délibération d’un jury, composé de membres de la Ville et de représentants des commerçants, et approbation par le Conseil communal.

Tous les subsides devront être justifiés quant à leur bon usage, sous peine de remboursement. Plus d’informations auprès du service Affaires économiques de la Ville, au 010/ 43 61 02 ou sur www.olln.be