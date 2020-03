Premier bilan à chaud : positif, tant pour l’organisation que la sécurité.

On l'a dit, il y avait beaucoup de monde dimanche pour profiter du carnaval de Nivelles, et l’ambiance était aussi au rendez-vous. Évidemment, la fête est loin d’être terminée puisqu’on entendra des airs de gilles jusqu’à mardi en terre aclote. Mais après le cortège de dimanche, l’échevin des Fêtes Benoît Giroul était déjà rassuré : on semble s’orienter vers un bon cru 2020.

En matière de sécurité, hier vers 19 h 30, il n’y avait rien eu de majeur malgré la forte affluence dans le centre-ville. D’après les premières informations, il était question de quelques cas d’ivresse publique, une arrestation administrative et l’enlèvement de deux voitures dont les conducteurs ont eu la mauvaise idée de se garer sur le parcours du cortège malgré les panneaux d’interdiction. En clair, sauf mauvaise surprise, il ne s’est pas passé grand-chose de fâcheux.

Au niveau de l’organisation, le cortège des enfants, le samedi, a malheureusement été arrosé par la pluie lorsqu’il est parti de la gare.

" Mais au Waux-Hall, le spectacle de magie était complet : il y avait donc du monde, complète Benoît Giroul. Ensuite, nous avons pu mettre à l’honneur les Tchapèles, le groupe qui emmène traditionnellement le cortège des enfants et qui fêtait ce week-end son 40e anniversaire. "

Dimanche matin, la Ville a remis 77 médailles anniversaires aux membres des sociétés de gilles et de fantaisie. Et le suspense principal pour l’organisation, outre la météo, était la mise en œuvre d’un double rondeau en fin de cortège, à la fois sur la Grand-Place et la place Delalieux. Selon l’échevin, les gilles sont arrivés (presque !) à temps et la foule, diluée sur deux lieux différents, a permis aux spectateurs de vivre l’événement de plus près. Les échos sont donc positifs.