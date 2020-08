À l’occasion des soldes et jusqu’au 29 août, le Shopping de Nivelles ramène l’été entre ses murs et organise son propre festival sur le thème « Jungle Fever ».

Le Shopping de Nivelles, avec sa surface de 28 600 m², accueille plus de 100 boutiques et restaurants ainsi que 1500 places de parking. Pour le mois d’août, le Shopping change de décor et propose une ambiance tropicale afin de proposer aux clients de faire leurs achats comme s’ils étaient en vacances.

Les clients ont la possibilité de poser devant un mur végétal géant et de repartir avec leur photo. Afin d’éviter tout contact, les photos sont prises à l’aide d’une pédale et sont envoyées via un QR code à scanner.

Deux DJ’s, DJ Licious et Party Shakers, seront présents pour animer le Shopping tous les vendredis et samedis du mois, entre 15h et 19h.

© D.R.



Plusieurs Kids corner sont également installé dans le Shopping.

Les mesures sanitaires ont été appliquées pour permettre des soldes en toute sécurité : des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été placés un peu partout dans le bâtiment, et un distributeur de masques a également été installé à côté de l’espace information The Point.