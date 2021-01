Dans le petit atelier qu’il a aménagé dans sa cave, le Nivellois Jacques Michaux essaie depuis un an diverses techniques de peinture et multiplie les thèmes, de l’abstrait aux paysages ou encore aux éléments du patrimoine nivellois. Et ce lundi, il s’est rendu à l’hôtel de ville pour offrir l’un de ses tableaux aux ouvriers du service communal des espaces verts.

Il leur a peint un bouquet de lys sur fond de drapeau belge, en remerciement du travail qu’ils fournissent depuis des années pour embellir le cadre de vie des Aclots. Pour le peintre, la population ne se rend sans doute pas compte de tout ce boulot qui met des couleurs dans la ville, de la Grand-Place aux ronds-points d’entrée de ville, en passant par le parc de la Dodaine.

Le tableau réalisé à l’acrylique, avec la technique dite de la "chaînette" découverte sur Internet, se veut donc un hommage aux efforts quotidiens du service communal. Touchés de cette attention de la part d’un citoyen, les responsables l’ont évidemment remercié. Le tableau devrait trouver une place bien en vue dans les locaux situés aux serres communales. De cette manière, il sera vu non seulement par les membres du service, mais aussi par le public lorsque, chaque année, une journée portes ouvertes est mise sur pied aux serres.

Jacques Michaux a également peint un tableau pour le personnel des urgences de l’hôpital de Nivelles, et l’offrira jeudi à ces soignants.