Ce dernier a arrêté son véhicule et contacté les services de police en urgence. Lorsque les agents arrivent sur place, ils constatent que la personne est énervée et effectivement dans un état d’ivresse avancé. Il a été privé de liberté, ramené au commissariat et a été placé en cellule de dégrisement. L’auteur est un habitant de Waterloo âgé de 30 ans.

Dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de minuit, un client transporté par un taximan a voulu porter des coups au conducteur.