La discipline a le vent en poupe et désormais à Genappe, elle aura une surface dédiée : samedi après-midi, sur le site du stade Jean-Claude Flament, les autorités communales ont inauguré officiellement un terrain de beach soccer. On glissera, pour les non-spécialistes, qu’il s’agit de football pratiqué dans le sable. Mais le terrain qui vient d’être aménagé pourra aussi servir à d’autres sports sur sable, comme le beach volley ou le beach basket.

Pour le "soccer" en tout cas, la superficie de 37 mètres sur 28 correspond aux normes édictées par la Fifa pour les rencontres nationales et internationales. L’aménagement de ce terrain a nécessité d’amener sur place pas moins de 600 tonnes de sable blanc délavé. Le marché, qui a été attribué par le collège à la société Corremans, était d’un montant de 40 000 euros.

"Les activités physiques et sportives ne manquent pas à Genappe, a souligné l’échevin des Sports, Hector Tubiermont, lors de l’inauguration de samedi. Elles constituent un élément important de la politique mise en place depuis de nombreuses années par notre équipe communale. Le beach soccer existe depuis 2002 et suscite un réel engouement."

Un engouement présent au pays du Lothier puisqu’une équipe spécifique a été constituée. Elle compte quinze joueurs de 18 ans et plus - des seniors, donc -, dont certains jouent également au football "classique" au sein du club de Genappe, et d’autres sont spécialisés dans le jeu sur sable. Bien que créée sur le tard, l’équipe a participé à la Coupe de Belgique.

Un staff spécifique, dont Claudio Mariella assure la présidence, a également été mis sur pied.

"On veut vraiment créer un ancrage local pour cette discipline, précise le président. Ce qui veut dire qu’au-delà de cette équipe senior, on envisage une formation au beach soccer pour les jeunes, dans les entraînements de foot. On pourrait commencer en avril prochain, quand le climat le permettra, avec un entraînement sur trois qui aurait lieu sur le terrain en sable. En réalité, on sait que même pour les footballeurs sur herbe, une partie de la préparation sur sable est bénéfique. Ce sport est en train de se développer et ici, on anticipe : on a de la chance d’avoir une commune qui nous soutient."