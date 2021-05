Un budget participatif est désormais sur les bons rails à Lasne. Alors que le projet figurait au PST (Programme Stratégique Transversal), il est désormais d’actualité. Car le conseil communal a voté à l’unanimité en faveur de sa création. Doté d’un montant maximal de 15 000 euros, ce premier budget participatif lasnois devrait permettre à un citoyen, une association ou à un groupement de riverains de mettre sur pied un projet d’intérêt public sur leur commune. Le tout, bien aidé par les services communaux concernés.

Première étape dans cette aventure participative : la création d’un comité de sélection. "L’appel à candidature va être lancé et, en fonction des candidats, on procédera à un tirage au sort. Idéalement, ce comité sera composé d’une part de cinq citoyens (un par village de Lasne) et de cinq membres du conseil communal d’autre part, précise Cédric Gillis, l’échevin derrière ce projet. Ensuite, des observateurs (compétents en fonction de la nature du projet) pourront s’y rajouter."

Une fois le comité sur pied, un appel à projets sera alors lancé vers les citoyens. Le co mité de sélection sera dès lors chargé d’étudier la faisabilité des projets proposés, la façon dont ils ont été budgétisés, leur intérêt, etc. Pour au final n’en retenir que trois. Trois projets qu’on soumettrait ensuite au vote des citoyens eux-mêmes pour savoir lequel sera mis en œuvre.

Pour les citoyens, par le citoyen et soumis aux votes de ces derniers. Bref, du 100 % participatif. "C’est un projet qui figurait au sein de notre PST (Programme Stratégique Transversal) et comme en plus, on a eu d’excellents échos d’autres communes où ce projet a été lancé, il nous tenait à cœur de passer à l’acte, conclut Cédric Gillis. Voilà donc le premier budget participatif à Lasne. On salue au passage le très gros travail effectué par Michel Dehaye, conseiller communal et président de la commission de la participation citoyenne et du numérique, qui n’a pas ménagé ses efforts dans ce dossier."

Une initiative saluée par l’ensemble de l’opposition qui n’avait qu’une hâte, que les prochaines étapes du projet soient lancées.