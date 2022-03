Le dossier termine sa course en correctionnelle le 2 mars dernier avec, sur le banc des accusés, une famille au sens large originaire de la RDC. John Ts., 29 ans, et sa femme Monissa N’D., 25 ans, de Saint-Gilles, ont un pied-à-terre à Wavre où ils seront interpellés le 30 juillet 2020. Trois GSM, des balances de précision, du cannabis et 5 000 € seront saisis.