Un trafiquant de stupéfiants récidiviste a été interpellé mercredi à Nivelles puis placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction et écroué, a indiqué vendredi le parquet du Brabant wallon. Les policiers de la zone de Nivelles ont organisé, mercredi après-midi dans le centre de la cité aclote, une vaste opération axée sur la criminalité liée aux stupéfiants.

Lors de cette action, un conducteur a tenté d'échapper aux agents en abandonnant son véhicule et en prenant la fuite à pied. L'homme né en 1988 et domicilié à Nivelles a rapidement été interpellé et aussitôt privé de liberté.

Les inspecteurs ont découvert quelque 200 grammes de cannabis dans sa voiture. Lors d'une visite domiciliaire, deux autres kilos de cannabis ainsi que 200 grammes de cocaïne ont été saisis.

Un juge d'instruction a été saisi du dossier. Celui-ci a décerné un mandat d'arrêt à charge du trentenaire, qui a déjà été condamné pour des antécédents spécifiques.