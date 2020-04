Dans la voiture ont été découvertes plusieurs briques de poudre blanche

Un trafiquant présumé a été interpellé par les policiers de l'ouest brabançon, dans la nuit de jeudi à vendredi, au terme d'une course-poursuite de Tubize à Braine-le-Comte, a-t-on appris vendredi auprès du parquet du Brabant wallon. La délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise à sa charge. Un véhicule suspect, immatriculé en France et circulant à vive allure sur la chaussée de Mons, a été pris en chasse par une patrouille de police, rapidement rejointe par une seconde, vendredi matin vers minuit trente. Parvenu cinq minutes plus tard dans l'entité hennuyère de Braine-le-Comte, la voiture des fuyards a franchi un rond-point avant de s'engouffrer dans une voie sans issue. Deux hommes en sont alors sortis, prenant chacun la fuite, à pied, dans une direction différente. L'un des individus a été appréhendé par les policiers. Le second est activement recherché.

Dans la voiture ont été découvertes plusieurs briques de poudre blanche, dont la quantité exacte n'a pas été précisée par les autorités judiciaires. La substance s'apparentant à des stupéfiants a été transférée en laboratoire pour analyse. Un juge d'instruction brabançon a été saisi du dossier.

L'homme interpellé, de nationalité française, a été privé de liberté. La délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise à son encontre pour infraction à la réglementation sur les stupéfiants, dans le contexte d'une association.