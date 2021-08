En février 2019 à Tubize, deux jeunes filles de 15 et 16 ans sont restées seules à la maison durant un week-end, leurs parents étant absents. Mais au retour, leur mère a senti qu’il y avait quelque chose qui s’était passé, et elle les a interrogées. Elles ont fini par expliquer que le vendredi, elles avaient croisé des garçons en ville et qu’elles leur avaient dit qu’elles étaient seules.

Ils sont venus le samedi et dimanche soir, et avaient apporté de l’alcool ainsi que du cannabis. Ils étaient plusieurs, tout le monde a consommé et elles n’étaient pas dans un état normal. Deux jeunes gens, majeurs et déjà bien connus de la justice, ont profité de la situation pour entretenir des relations sexuelles avec elles.

La plus âgée a notamment expliqué qu’elle était très mal après avoir bu, et qu’un des garçons, Moussa I., l’a emmenée en la portant jusque dans la salle de bain puis l’a conduite dans sa chambre. Où elle a vomi. Il a nettoyé, puis s’est couchée à côté d’elle dans le lit. Où sa soeur l’a retrouvée un peu plus tard, dans un état comateux, alors que son string et son pantalon avait été abaissé.

Barderdine L, lui, était soupçonné d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la plus jeune des filles. Cité devant le tribunal pour s’expliquer sur ces faits, il n’est pas venu. Moussa I, lui, déjà détenu dans le cadre d’un autre dossier, était bien sur le banc des prévenus.

Où il a clamé son innocence. Il n’a pas nié avoir entretenu des relations sexuelles avec la plus âgée des soeurs, mais il a affirmé qu’il s’agissait d’un rapport consenti. A le suivre, c’est d’ailleurs cette mineure d’âge qui était très demandeuse, et lui a carrément sauté dessus alors qu’il ne voulait pas forcément coucher avec elle…

Le tribunal a rendu son jugement mercredi et, se basant sur plusieurs témoignages, estime que le jeune fille n’était pas en état de consentir à une relation sexuelle. Et que Moussa I. a profité de la situation. Il écope dès lors de deux ans d’emprisonnement, sachant qu’il était en situation de récidive après avoir déjà été condamné à 30 mois de prison.

Baderdine L, par défaut, prend 18 mois de prison ferme.