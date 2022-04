L'auteur présumé d'un vol avec violence commis la semaine dernière à Nivelles a été placé sous mandat d'arrêt, a-t-on appris mardi auprès du parquet du Brabant wallon. Un employé d'un magasin de nuit situé à l'entrée de la rue de Namur avait été agressé, jeudi soir, par un individu qui s'était ensuite emparé du contenu de la caisse avant de prendre la fuite. L'analyse des images des caméras de surveillance a permis d'identifier le suspect qui a dès lors pu être interpellé dans la soirée de lundi.

L'homme âgé de 20 ans est domicilié à Tubize et déjà bien connu des services de police et des autorités judiciaires. Il a été privé de liberté, placé sous mandat d'arrêt et écroué.