Les modalités de réunion et de prise de décision à la Ville adaptées au confinement.

Impossible ou en tout cas trop risqué d’organiser des réunions en présence de trop de personnes : les communes ont dû s’adapter pour continuer à prendre les décisions nécessaires à la gestion de la crise actuelle, mais aussi pour gérer toutes les autres matières au quotidien.

À Nivelles par exemple, les réunions de collège hebdomadaires ont lieu en visioconférence… même quand certains échevins sont dans leur bureau. Le plus souvent, le bourgmestre Pierre Huart et la directrice générale sont à l’administration, et les échevins participent depuis leur domicile. Mais quand l’un ou l’autre est là, tout se fait tout de même par écran interposé.

Il n’y a pas de réunion officielle du conseil communal mais des réunions plus informelles - toujours via une application qui permet de le faire en ligne - avec les membres du collège, le chef de la zone de police et les conseillers communaux qui veulent recevoir certaines informations et poser des questions. Lors de la dernière de ces réunions, 23 élus sur 29 étaient derrière leur écran.

" Ce qui est pas mal, commente le bourgmestre Pierre Huart. Au début, cela demande un peu d’habitude, il faut apprendre à couper son micro quand on n’intervient pas, par exemple. Mais ça se passe bien et l’opposition est au courant de ce que nous faisons. Je compte bien organiser un vrai conseil communal le 25 mai, en aménageant la salle de manière telle que les règles de distanciation sociale soient respectées. Il sera le plus court possible mais il servira à ratifier les décisions prises depuis le confinement. "