Après avoir constaté que sa mère était souvent un peu bizarre voire carrément dans le gaz, la fille d’une habitante de Wavre a recueilli les confidences de sa maman. Celle-ci lui a expliqué que depuis près de deux ans, elle se sentait souvent « vaseuse » la journée, mais que c’était pire la nuit. Elle s’endormait rapidement mais son sommeil était agité, avec certaines sensations, des souvenirs flous de pénétration par son compagnon avec ses doigts, avec son sexe et avec des objets.

Des objets qu’elle retrouvait d’ailleurs autour du lit au matin, ce qui lui montrait qu’elle n’avait pas rêvé. Elle se réveillait aussi déshabillée, alors qu’elle s’était endormie en habit de nuit. Elle soupçonnait son ami de la droguer mais n’osait pas en parler à des tiers.

Effrayée, la fille a dénoncé les faits à la police. Les enquêteurs ont entendu la victime, et se sont rendus sur place pour fouiller la maison et les appareils numériques du suspect. Ils ont retrouvé des médicaments écrasés, certains objets décrits par la dame, et surtout plusieurs vidéos attestant des agissements de Paul M.

Sur les images, on le voyait profiter de l’état de la victime, visiblement sous l’effet des médicaments administrés à son insu, pour abuser d’elle sexuellement. Vu les preuves recueillies, le Wavrien est passé aux aveux en précisant que cela ne s’était passé qu’une dizaine de fois.

Le dossier a été examiné mercredi par le tribunal correctionnel. Pour le ministère public, les faits sont « crapuleux » et se sont répétés sur une période de pratiquement deux ans. Le prévenu a déjà des antécédents pour des dossiers en rapport avec les stupéfiants et la substitut a réclamé à son encontre une peine de cinq ans d’emprisonnement.

Du côté de la défense, on met en avant les regrets et la honte du quinquagénaire, qui ne conteste pas les préventions de viol, de voyeurisme et d’empoisonnement pour lesquelles il a été cité devant la justice. Jugement le 4 août.