En début de législature, la déclaration de politique générale de la majorité MR-Ecolo fixait l’objectif ambitieux de 10 % d’usagers se déplaçant à vélo à Nivelles. Et le programme stratégique transversal prévoit deux itinéraires cohérents et structurants pour les cyclistes. Le premier va de la rue Sotriamont (Ravel et pôle scolaire) au parc de la Dodaine, et le second relie la gare à la Grand-Place.

Des intentions désormais matérialisées dans un plan que le collège va soumettre à la Région wallonne, dans le cadre de l’appel à projets "Wallonie cyclable 2020". Le principe est de ne pas exclure la voiture, mais de créer des espaces partagés entre automobilistes, cyclistes, adeptes de la trottinette et piétons.

Concrètement, cela se fera par l’instauration de "rues cyclables" où les voitures pourront circuler mais à allure modérée - le 30 km/h est de toute façon en vigueur dans une bonne partie du centre-ville - et où les cyclistes auront priorité. Des coussins berlinois garantiront le respect de cette vitesse limitée, l’asphalte des voiries sera coloré en ocre, et une signalisation spécifique est prévue, tout comme des marquages au sol.

Pour 2021 et 2022, l’ambition est de concrétiser l’itinéraire qui va de la rue Sotriamont à la Dodaine. Passeraient alors en rue cyclable les rues du Cura, de l’Évêché et Saint-Georges. Dans une deuxième phase, on sécurise l’autre axe, du centre-ville à la gare avec un statut de rue cyclable pour les rues du Déversoir, Laurent Delvaux et Cardinal Mercier. Pour accompagner cette dynamique, des range-vélos de divers types seront également ajoutés en ville et dans les différents pôles d’attraction.

Coût total du projet : 338 000 euros, avec des subsides régionaux qui pourraient couvrir jusqu’à 80 % de ce montant.

"J’espère que le dossier sera retenu", a salué Bernard De Ro, pour l’opposition CDH. Une garantie étant donné pour le maintien de la grande majorité des places de parking le long des deux axes cyclables, le point a été voté à l’unanimité lors du conseil communal de lundi soir.