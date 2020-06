"La sensibilisation ne suffit plus, il faut aller des sanctions et une action spectaculaire comme celle-là", annonce l'échevin de la propreté publique Paul Brasseur.

Des mégots, des déjections canines, des déchets verts, des déchets domestiques dans des poubelles publiques et, plus récemment, l’abandon de masques ou de gants… Les dépôts sauvages et les incivilités sont de plus en plus fréquents, au grand dam des services communaux. À Wavre, la vingtaine d’agents communaux affectés à la propreté publique le déplorent quotidiennement, quels que soient les efforts déployés et leur réactivité par rapport aux nombreux dépôts clandestins qui leur sont signalés.