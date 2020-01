Maeva B. s'est donné la mort chez elle dans la nuit de dimanche à lundi.

Les raisons qui ont poussées Maeva B. (13 ans) à commettre l'irréparable dans la nuit de dimanche à lundi sont encore floues mais ce qui est certain, c'est que l'annonce de la nouvelle ce lundi a bouleversé toute son école, le collège de Notre-Dame de Basse-Wavre. Ses parents l'ont retrouvée pendue dans sa chambre au petit matin, précisent nos confrères de L'Avenir.

La piste du harcèlement est évoquée, mais le parquet du Brabant wallon reste encore très prudent sur les causes qui l'ont poussées au suicide. "Nous menons actuellement deux enquêtes, indique le procureur du roi Marc Rézette. La première, sur la mort violente de l'adolescente afin d'établir les circonstances exactes. De cette enquête que l'on qualifie de "périphérique" va découler une seconde, sur la thèse du harcèlement scolaire. Ce n’est pas établi et ce n’est pas clair. Il faut être prudent par respect pour la victime, la famille et pour les éventuels dégâts de stigmatisation de ses condisciples. On est encore au début de l’enquête."