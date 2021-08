Voilà quatre ans que l’asbl Hocus Pocus ambitionne de construire une piscine adaptée aux personnes handicapées à La Hulpe. Une infrastructure qui manque cruellement pour les personnes porteuses d’un handicap physique et/ou mental lourd qui ne peuvent utiliser les piscines traditionnelles. Aujourd’hui, le chantier avance bien et devrait être prêt pour le printemps 2022.

Il existe plusieurs piscines chaudes en Brabant wallon et dans ses environs, mais aucune d’entre elles ne dispose d’une accessibilité et d’un aménagement entièrement adaptés aux personnes à mobilité très réduite. Les obstacles rencontrés sont multiples : eau trop fraîche pour les personnes peu mobiles, cabines exiguës et dépourvues de tables de change adaptées aux adolescents et adultes, circulation difficile en chaise roulante jusqu’au bord du bassin et absence de système d’aide à la mise à l’eau.

Dans cette future piscine, la température de l’eau sera de 33 à 34°C pour assurer une réelle détente neuromusculaire et limiter l’hypothermie des personnes très peu mobiles. La profondeur du bassin principal sera d’environ 1,25 m et un couloir de marche d’une hauteur d’eau plus faible sera également aménagé.

Cette piscine et ses équipements annexes sont en cours d’aménagement au sein d’un bâtiment existant, affecté jusqu’il y a peu en chapelle et adjacent à un habitat groupé aménagé dans l’ancien couvent des Sœurs du Saint Cœur de Marie de La Hulpe. En guise de clin d’œil, le bâtiment conservera ses vitraux anciens qui offriront une stimulation visuelle par l’apport de lumière et la diversité des couleurs. Pour éviter les pertes énergétiques, ces vitraux seront glissés dans un double vitrage.

La concrétisation de ce projet a été rendue possible par un subside du fonds régional Infrasports, à hauteur de 590 000 euros, et une subvention de la Province du Brabant wallon de 125 000 euros. Le solde du budget a été financé par des appels à dons auprès du grand public et par des soutiens octroyés par des mécènes et des fondations privées.