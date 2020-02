Les riverains de la chaussée de Charleroi se mobilisent pour empêcher sa réalisation.

La mobilisation est en ordre de marche du côté de Jodoigne-Souveraine, Dongelbert et Jauchelette. La raison ? Une enquête publique qui ne plaît pas aux habitants : une demande d’antenne GSM par Telenet.

Les riverains se mobilisent et argumentent leur réponse adressée à la ville de Jodoigne, qui, et c’est important de le souligner, n’est pas maître dans ce dossier. Si elle est amenée à rendre un avis, il n’est cependant pas décisif.

Pour un riverain, "ce type de construction imposante, métallique, près des villages de Jodoigne-Souveraine, Dongelberg et Jauchelette, ne s’intégrerait pas dans l’environnement rural et le paysage campagnard, parmi un ensemble bâti traditionnel de maisons villageoises unifamiliales… même le long de la Chaussée de Charleroi."

Selon eux, il s’agirait d’une antenne GSM en métal, haute, qui devrait être construite plutôt sur un site industriel, ou le long d’une autoroute, mais aucunement, à cet emplacement.

L’autre argument concerne les ondes magnétiques qu’émettent de telles installations qui "seraient nuisibles pour la santé de centaines d’habitants à proximité (villages de Jodoigne-Souveraine, Dongelberg et Jauchelette concernés dans un rayon de 400 mètres autour du projet d’antenne)."

Pour Jennifer Evrard, c’est l’incompréhension. "D’autant qu’on a du réseau ici à Jodoigne-Souveraine ! On craint les conséquences sur notre santé ! On habite dans les 250 mètres, là où on sera le plus impacté ! Je fais actuellement des travaux chez moi. J’y habite depuis 40 ans… Si l’antenne s’y construit, on déménage ! C’est incroyable qu’un accord entre la Région, un opérateur et un privé puisse passer sans l’aval de la ville et de ses habitants. On compte se mobiliser ! Nous circulons avec un courrier pour défendre notre position. À ce jour, nous n’avons eu aucune personne qui s’est montrée favorable à l’antenne !"

Selon les informations prises par les riverains, il semble que Telenet a déjà, par le passé, tenté d’ériger une antenne à cet endroit, mais l’ancien propriétaire s’y était formellement opposé…

Du côté communal, on a retardé la fin de l’enquête publique au 28 février, pour laisser le temps aux riverains de répondre. Visiblement, jusqu’à il y a peu, le nombre de personnes informées était très réduit !

La CCATM devra par ailleurs rendre un avis, ce mercredi 19 février.