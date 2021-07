On connaît le traditionnel audioguide qui permet, lors d’une visite de musée ou de site patrimonial, de recevoir des explications lorsqu’on se trouve à certains endroits. À l’abbaye de Villers, en plus de cet outil, il existe aussi "l’ardoise", une tablette numérique avec laquelle le visiteur peut notamment retrouver des reconstitutions en 3D des bâtiments comme ils existaient avant d’être détruits. Mais avec le coronavirus et les précautions sanitaires qu’implique la pandémie, l’utilisation de ces appareils est compliquée.

L’abbaye vient d’innover en proposant à ses visiteurs, dès qu’ils arrivent au bout de la passerelle donnant accès au site cistercien, de télécharger gratuitement une application sur leur smartphone. Cette "plateforme des médiations" permet de disposer d’un plan interactif de l’abbaye.

(...)