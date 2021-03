L’ouest du Brabant wallon, et plus particulièrement Tubize, est en plein développement ces dernières années. Entre le centre national de football, la ligue vélocipédique ou le développement du quartier des Confluents, cela bouge dans la cité du Betchard. Aussi radieux l’avenir puisse-t-il être, il ne faut pas oublier le passé. C’est dans cette optique que Bruno Soudan, Bob Monard et Pierre Anthoine ont décidé de créer l’ASBL "Territoires&Développement". "Le but est de faire connaître, de promouvoir et de développer les territoires de l’ouest du Brabant wallon, explique Pierre Anthoine, le secrétaire de l’ASBL. Elle vise la mise en place de projets pour le développement des territoires en termes d’innovation, de durabilité, de formation, d’éducation et de culture ainsi que la transmission de l’histoire."

Et l’association a déjà décidé d’apporter son soutien à Bob Monard qui s’est attaqué à un livre retraçant l’histoire du site des Forges. "Il détaillera le renouveau du site et du très attendu Quartier des Confluents. La part belle sera faite à l’iconographie car cet opus se veut instructif mais surtout plaisant à parcourir."

On ajoutera que l’ASBL a épinglé d’autres points d’intérêt à sauvegarder et à mettre en valeur comme le parc du Cheval Bayard à Clabecq ou encore le pa ssé brassicole de Tubize. "L’ASBL se veut être un carrefour de réflexions. Des débats, des expositions, des visites guidées et des conférences seront des vecteurs que l’on compte utiliser pour susciter l’intérêt des citoyens."