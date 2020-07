Comme tous les ans, la RTBF lance son traditionnel défi au profit de CAP48 : une course de 100 km en Wallonie. Cette année, la course prend une forme un peu différente. Auparavant réservée aux animateurs de la RTBF, cette course est désormais ouverte au grand public. Si les 100 km devaient être parcourus d’une traite, aujourd’hui, les participants ont du 21 septembre au 11 octobre pour les réaliser.

Une équipe ottintoise s’est démarquée : "Une éduc, une infi et un dirlo", soit Jessy Husquinet, Coralie Willemart et Yoni Fiorito, membres de l’ASBL Farra Clerlande. Le challenge que cette équipe s’est fixé est de réaliser le parcours en deux jours seulement, en joëlette, fauteuil de randonnée pour personnes à mobilité réduite.